Механики-водители "Ярсов" сдали экзамены

В Астраханской области выпускные экзамены сдают механики-водители мобильного ракетного комплекса "Ярс".

Курс подготовки занял три месяца. Сначала шли занятия на тренажерах. Современный компьютерный имитатор позволяет отработать навыки управления автономными пусковЫми установками и машинами обеспечения. Потом на полигоне Капустин Яр прошли контрольные испытания. На специальном автодроме водители показали свое умение преодолевать на "Ярсах" различные препятствия.

Ежегодно 161 школа техников выпускает более двух тысяч специалистов для РВСН.