К сыну Юрия Никулина приехали медики

Художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, сын легендарного артиста Юрия Никулина срочно обратился к врачам с сильными болями. Прибывшим медикам Максим Никулин пожаловался на резкие боли в животе и обезвоживание. Предварительно, всему виной — сильное отравление и занесенная инфекция. Никулину назначили лечение и дополнительное обследование, передает SHOT.

К слову, осенью Московский Цирк на Цветном бульваре отметит юбилей - 145 лет назад на его арене прошло первое представление. С тех пор сменилось не одно поколение талантливых артистов. С каждым годом их номера становятся всё сложнее и ярче.

Первый в Москве и старейший в России стационарный цирк открыл потомственный артист из Италии Альберт Саламонский. В цирке на Цветном бульваре ставят номера, не имеющие аналогов в мире, задают тон в мастерстве и зрелищности. В цирке самые серьезные взрослые на два часа становятся детьми и непрерывно улыбаются.