Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского монастыря в селе Горналь Суджанского района, так как ВСУ разместили в нем минометные и артиллерийские расчеты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. А на контакт ВСУ идти не хотят.

"Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого", - сообщил журналистам источник.

Ранее появилась информация, что дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области, под контролем ВС России. Их держат под прицелом подразделения 30-го мотострелкового полка, сообщил начальник артиллерии полка с позывным Мажор. Как рассказал Мажор журналистам, артиллерия совместно с беспилотной авиацией полностью взяли под огневой контроль все дороги к обители. Тем временем штурмовые группы полка занимаются освобождением монастыря.