Спецпосланник Трампа допустил новые формы партнерства США и России

Имеется потенциал для придания новой формы отношениям России и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, недавно в очередной раз побывавший в нашей стране — там его принял российский лидер Владимир Путин.

Как отметил американский политик, сделать это можно "через некоторые убедительные коммерческие возможности", которые, по его словам, "дадут настоящую стабильность региону".

О чем конкретно идет речь, Уиткофф уточнять не стал, однако заявил, что "партнерства ведут к стабильности". Также он отметил, что возникла возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле", сообщает РИА Новости.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил в интервью "Коммерсанту", что "мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали". Однако нам известно и "как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку".

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что "установил дедлайн по прекращению огня для Путина". Конкретную дату Трамп называть не стал, упомянув "дипломатическую чувствительность" этой темы.

При этом источники сообщали, что в Белом доме вынуждены признать: "пасхального перемирия" между Россией и Украиной в этом году можно не ждать, а мирное соглашение не может быть достигнуто в ближайшие месяцы, несмотря на все прежние громкие заявления Трампа.