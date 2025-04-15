Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с "Госуслугами"

В России участились случаи рассылки фальшивых писем на электронную почту, замаскированных под уведомления от портала "Госуслуги". При этом название аккаунта написано с ошибкой — Gos uslugi.

Суть в том, что мошенники указывают в письме, будто кто-то предпринял попытку входа в аккаунт. Но если пользователь не совершал подобных действий, то, пишут мошенники, нужно проверить настройки безопасности в аккаунте. Аферисты в письме указывают номер якобы службы поддержки, с которой нужно "срочно связаться", передает "РИА Новости".

Ранее в МВД предупредили о приложениях для смартфонов, похищающих персональные данные пользователей. Злоумышленники действуют так: они предлагают потенциальной жертве поставить лайки под определенными постами в соцсетях, а за это дают возможность установить популярное приложение. Дальше все происходит по обкатанной схеме: установленное приложение ворует персональные данные. В связи с этим гражданам рекомендуют не вступать в переписку с незнакомыми людьми и скачивать на устройство приложения только из проверенных источников.