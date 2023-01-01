Украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников посетить страну 9 мая — в этот день в России состоятся торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На них планируют приехать представители множества стран мира, в том числе западных.

Как пишет Politico, на этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из Евросоюза прибыть в Киев 9 мая, призывая их "показать наше единство".

При этом подчеркивается, что глава киевского режима Владимир Зеленский "отдельно хотел бы принять 9 мая лидеров из "коалиции желающих". В частности, не исключен приезд в Киев будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Примечательно, что Киев, пытаясь "переманить гостей" у России, отменил празднование Дня Победы — с 2023 года на Украине 9 мая отмечают День Европы.

Между тем Брюссель пытается помешать поездке европейских политиков в Россию — это касается не только членов Евросоюза, но и кандидатов на вступление в интеграционное объединение. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, "мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве".

Коллективный Запад не оставляет попыток переписать историю, чтобы принизить роль советского народа в победе во Второй мировой войне над фашистами. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха.