Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

Накануне, 14 апреля, в Москве состоялась церемония вручения премии журнала VOICE. На красной дорожке светского мероприятия отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Александра Савельева, Агата Муцениеце и Петр Дранга и другие.

Однако особое внимание привлекли Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Дело в том, что на протяжении последних недель в Сети то и дело муссируются слухи о романтических отношениях между юной актрисой и молодым артистом. Поводом послужили съемки Пересильд в новом клипе Дмитриенко. Анна играла возлюбленную Вани.

А теперь певец и актриса вместе появились на премии, держась за руки, сообщает Starhit.

Кстати, до Вани Дмитриенко Анна Пересильд встречалась с актером Ярославом Могильниковым. Артисты познакомились на съемках многосерийного фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Однако эти отношения быстро сошли на нет.