"Будет ходить с клеймом "чижика съел": в России рассказали о сдавших нервах Трампа

Дональд Трамп вообще не понимает "экзистенциального значения украинского случая для России". Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин.

По его мнению, у американского президента есть эмоции и харизма, но нет никакого плана ни по Украине, ни по Ирану. Камин полагает, что позиция России по украинскому вопросу очень правильная.

"Мы не повелись на соблазн быстро договориться на эти отношения, пожать руки. Медленно, перемалывая картофель Айдаха в русскую пюрешечку. Медленно, медленно, медленно. У Трампа просто все. У него сдали нервы. Он понимает, что еще немного, и он весь оставшийся президентский срок будет ходить с клеймом на лбу "чижика съел". И, соответственно, он тут же переключился на другие фронта", - заявил Камкин в эфире программы "События. 25-й час".

Действия Трампа политолог объясняет его холерическим темпераментом и популизмом. Камкин считает, что американский президент — не стратег, а бизнесмен. Более того, у него есть "экзистенциальное видение Китая как главного врага США".

"Он видит, что здесь не идёт, значит, берём другое плечо. И несколько тактических ходов, которые позволят публике что-то предъявить", - заключил Александр Камкин.