За неуважение к памяти тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, необходимо снять Каю Каллас с должности главы евродипломатии и отдать под международный трибунал ООН. Такое заявление сделал во вторник, 15 апреля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Российский политик отреагировал на заявление Каллас о том, что Евросоюз никак не будет представлен на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России. При этом "было очень четко заявлено" и членам Евросоюза, и кандидатам на вступление в ЕС, что поездка на торжества в Москву дорого им обойдется.

Возмущенный Володин написал в своем Telegram-канале, что на подобное способны только "моральные уроды", поскольку мир должен помнить, что его спас советский многонациональный народ ценой 27 миллионов жизней, а также страны антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие более 800 тысяч человек.

Если бы не героический подвиг этих солдат и офицеров, Европы не было бы, поэтому мы должны чтить память павших, подчеркнул спикер Госдумы. Он напомнил, что в России есть закон о запрете реабилитации нацизма и нормы, позволяющие привлечь к ответственности таких, как Каллас.

Можно простить разные ошибки политикам, кроме осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем, заявил Володин. Он пообещал, что настанет время, когда Каллас и ей подобные ответят за осквернение памяти героев, спасших мир.

Ранее Вячеслав Володин резко отреагировал на недопустимый инцидент в парламенте Канады — там стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина". Российский политик подчеркивал, что после подобного позора уйти с занимаемых постов должны были и тогдашний канадский премьер-министр Джастин Трюдо, и предводитель киевского националистического режима Владимир Зеленский — "позор еврейского народа".

В Службе внешней разведки России отмечали, что власти ведущих стран Запада вынуждены предпринимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине.