Лере Кудрявцевой посоветовали не жалеть мужа и пройти специальные курсы

В начале прошлого года Лера Кудрявцева призналась, что рассталась с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Популярная ведущая дала понять, что ушла от него из-за проблем с алкоголем. Однако спустя время Кудрявцева помирилась с Макаровым. И вот недавно Лера оставила сообщение в телеграм-канале, дав понять, что у нее снова проблемы с мужем, причем по той же самой причине. Несмотря на то, что она быстро удалила публикацию, ее слова успели растиражировать в СМИ.

"Она выгорела. У меня есть специальные курсы по работе с созависимыми. Они помогают отключить гиперконтроль, избавиться от мысли, что человек без тебя пропадет", - предложил врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

А основатель международной сети реабилитационных центров и представитель DrugFree программ реабилитации в ООН Никита Лушников призвал Леру Кудрявцеву не жалеть супруга, который дал слабину после того, как, казалось бы, смог преодолеть свою зависимость.

"Нужно следить и создавать условия, которые защитят от соблазнов. Но ни в коем не жалеть мужа. Он не бедный, он больной. Эта болезнь коварная и очень тяжелая", - сообщил Лушников "КП".