Ночной удар беспилотников ВСУ по Курской области, при котором пострадали девять человек, — это беспрецедентное по своей жестокости преступление украинских нацистов. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Как сообщил политик в своем Telegram-канале, скончалась одна пострадавшая — пожилая женщина 1940 года рождения. Шестерых раненых пришлось госпитализировать.

Ущерб причинен 24 многоквартирным жилым домам, жильцов еще ночью эвакуировали и поместили в пункты временного размещения, где обеспечили питанием и необходимой помощью. Эксперты определят, можно ли восстановить поврежденные здания.

Еще один удар ВСУ пришелся по станции скорой помощи, пострадали 11 медицинских автомобилей.

Хинштейн заверил, что всех пострадавших обеспечат необходимыми выплатами и уходом — ни один человек не останется без помощи и заботы.

Враг агонизирует, но куряне только становятся крепче и сплоченнее перед лицом опасности, резюмировал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Националистам придется ответить за совершенные ими преступления в отношении мирного населения. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи. Ведется следствие.