Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира.

Как отметил политик, это выходит за рамки "так называемых пяти территорий" — Крыма и Донбасса, вошедших в состав России, с чем отказывается смириться киевский режим.

Уиткофф также отметил, что в рамках возможной договоренности о мире речь идет о гарантиях безопасности Украине и отказе от ее принятия в НАТО, несмотря на требования украинских властей.

Именно в этом, по словам представителя Белого дома, и находится ключ к мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает Fox News.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что "установил дедлайн по прекращению огня для Путина". Конкретную дату Трамп называть не стал, упомянув "дипломатическую чувствительность" этой темы.

При этом Дональд Трамп стремится дистанцироваться от своего предшественника. Президент США заверил, что конфликт на Украине — "это война Байдена", которая не случилась бы, "если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано".