Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома города Курска. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как отмечает СКР в своем Telegram-канале, в результате удара украинских дронов погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Повреждения причинены жилым домам, иным гражданским строениям и 11 машинам скорой помощи.

Военные следователи изучили обломки дронов и обнаружили поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства — украинские националисты стремились причинить максимальный урон мирным гражданам и объектам инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что будет сделано все возможное, чтобы призвать к ответу и покарать военных преступников — украинских националистов. Все их действия фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой.

В марте Международный общественный трибунал подготовил доклад о преступлениях украинских боевиков — киевский режим допустил грубейшие нарушения Женевских конвенций. Объем собранного материала позволяет детально установить факты зверств неонацистов и их пособников.