Ночью боевики применили ударные беспилотники против мирных жителей Курска. Погибла женщина, ещё 9 человек ранены. Киевские радикалы целенаправленно били по жилым районам. Повреждены 24 многоквартирных дома. Также беспилотники атаковали станцию скорой помощи.

Первые кадры последствий атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Курске. Взрывная волна выбила стёкла, разрушила несколько балконов, мгновенно вспыхнули пожары. Во дворе осколки, повреждены несколько автомобилей. Здесь нет промышленных объектов, это спальные районы. Уже понятно, что киевские радикалы били прицельно. В результате взрыва погибла 85-летняя женщина, пострадали девять человек.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, по факту атаки украинских вооружённых формирований на город Курск. При осмотре мест происшествия, военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а так же поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК России.

Дроны также атаковали станцию скорой помощи, повредив 11 машин. Несмотря на опасную обстановку, врачи не останавливали работу.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 109 БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, по одному БПЛА – над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей", - сообщили в российском Минобороны.

Сейчас на местах происшествий продолжают работать экстренные службы. Жители пострадавших домов на данный момент находятся в пункте временного размещения.