От страшной боли перестал спать: Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Бебекина

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Богдана Бебекина. Мы рассказывали его историю три недели назад. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. Это злокачественная, очень агрессивная опухоль, которая с каждым днём отнимает у ребёнка последние силы. Необходимо срочно начать лечение. Но терапия имеет серьёзные побочные эффекты - Богдан может потерять слух. Чтобы этого не произошло, требуется особый, очень дорогой препарат. Его стоимость почти 22 миллиона рублей. Благодаря зрителям нашего канала, уже собрана значительная часть этой суммы. Но нужно ещё более 12 миллионов рублей. Родители Богдана просят помочь всех неравнодушных.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Богдан очень ждёт вашей помощи.

Богдан - очень искренний ребенок - не скрывает, как ему больно. И сейчас с каждым днем правая нога продолжает отекать и болеть всё сильнее. Диагноз страшный: остеосаркома правой большеберцовой кости. Все началось несколько месяцев назад. Мальчик неудачно упал и ударился. Нога долго болела, а ниже колена появилось подозрительное уплотнение. Мама решилась на обследование.

"Пришел результат цитологии. И мне сказали, что сто процентов у нас онкологическое заболевание. Конечно, никто не готов услышать такое о своих детях", - говорит мама Юлия Богдашёва.

Смертельная болезнь продолжает мучить мальчика все больше и отнимает последние силы. От страшной, практически постоянной, боли Богдан перестал спать. Даже повернуться в кровати не может: "Вот когда прямо - нормально, а когда согну – беспокоит".

Когда становится совсем невмоготу, сжимает в руках любимого крошечного капибару и ходит по больничным коридором вместе с капельницей, лишь бы отвлечься. Лечение нужно начинать прямо сейчас. Опухоль - агрессивная, времени на ожидание нет.

"Если в ближайшее время не начнем лечение, то опухоль распространится на другие органы и системы, и тем самым опухоль станет высокозлокачественной и смертельной для ребенка", - говорит Елена Михайлова. врач-детский онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова.

Специальная химиотерапия, которая помогает при таком диагнозе, имеет серьезные побочные эффекты. Ребёнок может полностью потерять слух. Поэтому одновременно с лечением основного заболевания нужно начать дополнительную терапию редким и очень дорогим препаратом.

"Данное осложнение может иметь двухсторонний и иногда необратимый характер. Поэтому данный препарат, который вводится совместно с химиотерапией, улучшает отдаленные результаты и снижает риски развития глухоты", - объясняет Елена Михайлова.

Стоимость лекарства, которое спасёт Богдана от потери слуха огромна - 21 миллион 600 тысяч рублей. С вашей помощью уже удалось собрать внушительную сумму. Но больше половины еще не хватает. Мама надеется на чудо и очень просит откликнуться.

"Я бы хотела, если у людей есть такая возможность, чтобы они помогли нашей семье. Прошу помощи, так как сами мы, конечно, не соберем такую сумму на лечение ребенка", - говорит мама Юлия Богдашёва.

Богдан уже знает, что его болезнь смертельная. Мама рассказала. Он обещал бороться ради родителей и сестры. Хотя мальчик с каждым днём теряет силы, передвигается с трудом. Решимости победить болезнь Богдан не теряет, несмотря на все сложности.

"Страшно, как вообще ребенок отреагирует в плане лечения, и в плане даже психики. Он не понимает до конца, насколько это серьезно, насколько это долго", - говорит мама.

Богдан с мамой надеются и верят, что добрые люди помогут, и вся необходимая сумма будет собрана. Мальчик пройдет лечение вернётся домой здоровым. И наконец-то уйдет эта невыносимая боль.

Специальный препарат, который поможет Богдану сохранить слух, нужен как можно скорее. Лечение больше нельзя откладывать. Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Бебекина, программа 2246

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!