Телефонные мошенники начали прикидываться сотрудниками ФНС

Мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом во вторник, 15 апреля, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как уточнило ведомство, злоумышленники звонят под видом налоговиков и утверждают, что собеседник не подал сведения о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ. Чтобы исправить оплошность, предлагают записаться на прием в ФНС, а для этого — сообщить либо паспортные данные, либо назвать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

МВД напоминает: нельзя раскрывать любые сведения о себе в телефонном разговоре с неизвестными. Если действительно требуется записаться на прием в налоговый орган, поможет сервис ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию", сообщает ТАСС.

Сложно представить себе сферу жизни, в которой уже не была бы реализована хотя бы одна мошенническая схема. Например, злоумышленники стали широко применять схему с псевдозаменой кода домофона, чтобы внедрить вредоносную программу в гаджеты доверчивого гражданина.

Также преступники распространяют в интернете фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры. Чтобы заставить потенциальных жертв поспешить и утратить бдительность, авторы рассылок пишут, что свободных мест осталось мало.