Агата Муцениеце коротко ответила на новость о травле сына из-за ее откровенных видео

Несколько дней назад в Сети распространилась информация, будто 12-летнего сына Агаты Муцениеце дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave, где демонстрирует аппетитные формы, дефилируя в откровенных концертных нарядах. Якобы из-за этого у Тимофея и случилось отторжение.

И вот накануне, 14 апреля, Агату Муцениеце спросили об этом, когда актриса вышла в свет вместе со своим возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой. "До свидания!" - коротко ответила Агата изданию Super, и Петр, подхватив под руку, быстро увел ее подальше от журналистов.

Напомним, что это весьма болезненная тема для Муцениеце. Сын Тимофей не живет с ней с лета прошлого года. Отправившись к отцу на непродолжительное время, мальчик решил так с ним и остаться. Отметим, что вот уже несколько месяцев идут судебные разбирательства между бывшими супругами. Павел Прилучный хочет определить место жительства сына и дочки, а также уменьшить величину алиментов на них.