15-летняя школьница убила отца в Москве из-за кредита

Сегодня, 15 апреля, в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в Москве, было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, убила его 15-летняя дочь, передает ТАСС.

В Сети широко освещается эта новость. Однако версии преступления разнятся. По одним данным, убийство совершила не 15-летняя дочь, а ее старшая сестра. Кроме того, один источник утверждает, что семья состояла из трех человек - отец-одиночка и две девочки, по другим данным, мать все же имелась, просто в этот момент находилась на работе.

Однако в основном источники сходятся на версии, что причиной такого радикального поступка стало желание мужчины оформить кредит. Например, SHOT сообщает, что мужчина, и так погрязший в кредитах и долгах, пытался заставить старшую наследницу оформить заем на себя. Та отказывалась, и отец решил применить силу и запугать ее. Тут-то на помощь родственнице и пришла вторая сестра. Чтобы остановить отца, она схватилась за нож.