Рубио и Келлог призвали Трампа ужесточить позицию в отношении России

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог полагают, что глава государства Дональд Трамп должен занять более жесткую позицию в отношении России в вопросе урегулирования ее конфликта с Украиной. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, некоторые представители вашингтонской администрации убеждены, что Трампу нужно "более скептически относиться к заявлениям о желании Москвы мирно урегулировать конфликт с Украиной".

При этом спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, не раз побывавший в России и пообщавшийся с российским лидером, верит, что Владимир Путин стремится к миру — к этой же позиции все еще тяготеет президент США, рассказали собеседники издания.

Ранее Уиткофф заявлял, что имеется потенциал для придания новых форм отношениям России и Соединенных Штатов, которые "дадут настоящую стабильность региону". Политик подчеркнул, что "партнерства ведут к стабильности".

Что касается урегулирования конфликта на Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидаются "очень хорошие предложения" При этом политик обвинил в происходящем и Вашингтон, и Киев, и Москву, подчеркнув, что "Байден мог остановить это, Зеленский мог это остановить, Путин никогда не должен был этого начинать".