Минпросвещения ограничило время на домашку в младших классах

Министерство просвещения России вводит нормативы продолжительности выполнения домашнего задания для школьников. Действовать они начнут с 1 сентября 2025 года.

В первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, в четвертом классе — 2 часа. Если выполнение задания требует длительной подготовки (например, задано написать реферат, сделать доклад, выучить наизусть стихотворение), педагоги должны дать детям на подготовку достаточное количество времени.

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что также вводится единое планирование по учебным предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более 10% от общего количества уроков по программе, сообщает РИА Новости.

Еще весной 2024 года глава государства Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы с тем, чтобы урочная и внеурочная нагрузка на учащихся стала сбалансированной. Президент подчеркивал, что следует сократить домашние задания и убрать лишние контрольные работы.

Первый заместитель председателя комитета Думы по просвещению Яна Лантратова отмечала, что школьные программы не учитывают физическое и эмоциональное благополучие детей. Это ведет к тому, что школьники начинают испытывать хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. Парламентарий призвала оптимизировать учебные планы.