Галкин* поздравил Пугачеву с днем рождения странным фото: как в трауре

Сегодня, 15 апреля, день рождения отмечает легенда отечественной сцены Алла Пугачева. Одним из первых ее поздравил молодой супруг, юморист Максим Галкин*. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал две фотографии, на которых запечатлен с именинницей на фоне белоснежных яхт. Интересно, что и Алла и Максим* облачены в черное.

"С днем рождения, любимая!" - коротко подписал публикацию артист.

В комментариях многочисленные подписчики осыпали Примадонну поздравлениями и пожеланиями, комплиментами и добрыми словами. Однако нашлись и такие интернет-пользователи, кто счел фотографии неподходящими для такого дня. В частности, считают они, и Пугачева и Галкин* на снимках одеты в черное, которое никак не вяжется с праздником.

"Как в трауре оба", "Алла и Максим* почернели вдали от родины", "В черном как только что с поминок по Паше Технику", "Пугачева все молодится. Куда ей оголять плечо, да и другие части тела?" - рассуждают комментаторы в Сети.

* внесен Минюстом России в список иноагентов