Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз направил на рассмотрение Верховной рады законопроекты, предусматривающие продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

Согласно документам, опубликованным на сайте украинского парламента, предусматривается пролонгация военного положения и мобилизации с 9 мая на 90 дней.

При этом в Раде были готовы к такому — нардеп Ярослав Железняк обещал, что украинский парламент примет соответствующие законопроекты и продлит военное положение с мобилизацией до 6 августа, пишут СМИ Украины.

Ранее американский лидер Дональд Трамп еще на год продлил действие чрезвычайного положения в США под предлогом вредоносных внешнеполитических действий России. При этом политик продолжает уверять в своем стремлении к хорошим отношениям с Москвой.

Однако американские журналисты утверждают, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог хотят склонить Трампа к более жесткой позиции в отношении России.