Звучащие от главы киевского режима Владимира Зеленского высказывания о якобы симпатии США к России — настоящий абсурд. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс скептически высказался о заявлениях из Киева в адрес американского правительства, "которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий".

Американский вице-президент призвал понимать, где проходят стратегические красные линии для обеих сторон конфликта, а также предостерег Зеленского от непродуктивных высказываний, сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поставил Зеленского со всеми его претензиями и недовольством на место. Президент США заявил, что надо было думать, затевая войну со страной, которая превосходит твою в 20 раз, а затем еще и выпрашивая у других ракеты.

Раскритиковал Трамп и интервью Зеленского телеканалу CBS. Предводитель киевского режима обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы имеют схожие с Москвой взгляды. Разгневанный Трамп заявил, что этот эфир "превзошел все предыдущие", назвав его бесчестным.