Нарышкин назвал условия завершения конфликта на Украине

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России, передает ТАСС.

Ранее Сергей Нарышкин высказал мнение, что было бы справедливым добиваться от Западной Европы компенсации ущерба, нанесенного колониальными империями. Он призвал ради исторической справедливости оценить ущерб, причиненный всему человечеству практикой колониализма, тем более что западные страны "и в наши дни не прекращают цепляться за ускользающую гегемонию".

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя назвал капитуляцию украинского режима лишь вопросом времени. По его словам, Украина стала "чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы".