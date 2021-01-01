Двух шахтеров засыпало на глубине 125 метров в Ростовской области

Двое горняков остаются под завалами после обвала породы в подземной горной выработке шахты "Садкинская" в Ростовской области на глубине 125 метров. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказали в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Порода в подземной горной выработке шахты "Садкинская" обрушилась утром 15 апреля. Спасатели пытаются вызволить застрявших под землей шахтеров — задействованы 68 специалистов и 17 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после инцидента, следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководство "Листвяжной" получило сроки по делу о взрыве 2021 года, когда погиб 51 человек. Собственник шахты Михаил Федяев отделался условным сроком, генеральный и технический директора получили реальные сроки в колонии.

Весной 2024 года в шахте рудника "Пионер" погибли при обвале 13 человек. Семьям погибших пообещали единовременную выплату в размере годового заработка горняка на каждого члена семьи, а также ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия.