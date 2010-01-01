Певец Дима Билан сообщил, что оглох

Дима Билан рассказал в свежем интервью о миссии артиста. По его мнению, предназначение его в том, чтобы выходить на сцену и вдохновлять собой людей, что бы ни происходило. При этом, отмечает певец, следует помнить, что артист - тоже человек. И если на сцене он эффектный, яркий, энергичный и веселый, то за кулисами он может быть печальным, закрытым и даже болеющим.

"Я, например, оглох, снимая недавно клип на песню "Горький дождь", потому что почти сутки провел под дождем. Вода затекла в уши, и поэтому по сей день процентов на 90 я не слышу высокие ноты. Врачи, правда, говорят, что это возраст. Но зрители ничего знать не должны", - сообщил Дима Билан.

Певец вспомнил, как в 2010 году, после победы на "Евровидении", у него появилось острое желание все бросить. Причиной тому стало пристальное внимание мировых СМИ. Исполнитель буквально не мог никуда от них спрятаться, да к тому же везде видел себя, передает "Мир новостей".

"Я молился, что не имею такой мировой популярности, как Майкл Джексон, потому что сойти с ума можно в два счета. Я же тогда сам от себя очень устал, ведь куда ни повернешься - везде был Билан. Приходишь домой - и там из зеркала на тебя тоже смотрит Билан", - рассказал певец.