Украинские националисты снова проигнорировали мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, за минувшие 24 часа ВСУ нанесли еще шесть ударов по таким объектам в Брянской, Херсонской и Курской областях. Без электричества остались десятки тысяч бытовых потребителей.

Ранее директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук рассказал, что по состоянию на 12 апреля киевский режим свыше 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики.

Российские бойцы пока не отступают от договоренности, достигнутой в марте президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом относительно паузы в таких ударах.

В Кремле отмечали, что нужно "обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами" о том, что Украина не соблюдает мораторий, а затем верховный главнокомандующий ВС России и президент Владимир Путин примет решение.