Власти Польши признали желание заработать на Украине

Польша больше не хочет быть просто солидарной с Украиной, а стремится к зарабатыванию на ней. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал председатель польского правительства Дональд Туск.

Как отметил политик, комментируя дальнейшую поддержку киевского режима в его конфликте с Россией, "мы уже не будем помогать наивным образом". Он отверг вариант, при котором " Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины".

Дональд Туск пообещал, что отныне Варшава также "будет зарабатывать" в этой сфере, жестко отстаивая собственные интересы и интересы компаний республики, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Варшавы. По его утверждению, "дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи".

Одновременно с этим в польском обществе крепнет недовольство прибывшими с Украины беженцами. Социологи выяснили, что их чаще всего обвиняют в воровстве, нападениях и росте преступности (41%), злоупотреблении системой социальных пособий (29%), лишении самих поляков рабочих мест (21%), а также в отсутствии благодарности (9%).