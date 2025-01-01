Гидрометцентр предупредил москвичей об экстремальной температуре

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально высокой. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что столбики термометров будут демонстрировать значения, близкие к рекордным, что означает для жителей и гостей столицы экстремальное тепло.

По словам Вильфанда, со среды, 16 апреля, прогнозируется июньская погода и около 20 градусов тепла, а также до 20-25 градусов в конце недели. К этому приведет солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пасха, которую в 2025 году и православные христиане, и католики отмечают 20 апреля, обещает быть "теплой и приятной", тем более что снег к тому времени должен сойти окончательно.

Россияне уже вовсю готовятся и к четырехдневным майским выходным. Многие проводят их на даче, а для проведения огородных работ важна хорошая погода. Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин пообещал, что будет тепло.