Кейт Миддлтон сняли с другим мужчиной и детьми: так и сияет от счастья

Кейт Миддлтон посетила Озерный край в Великобритании вместе с группой молодых скаутов. Отметим, что это национальный парк на северо-западе Англии. Сопровождал принцессу Уэльскую молодой подтянутый мужчина. На свежем видео, которое обнародовано в ее официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм", хорошо видно, как Кейт Миддлтон живо поддерживает с ним разговор и широко улыбается.

Для прогулки по лесу супруга принца Уильяма выбрала высокие ботинки, обтягивающие брюки, свитер и короткую куртку. Дополнила образ объемная кепка. Волосы Кэтрин распустила.

По мнению фанатов в Сети, Кейт выглядела великолепно и вела себя совершенно естественно. Особо наблюдательные поклонники, впрочем, обратили внимание, что супруга принца Уильяма появилась на людях без своего помолвочного кольца. В Сети немедленно вспыхнули слухи о вероятном разводе Кейт и Уильяма.

К слову, ранее появилась информация, что после смерти Елизаветы II во дворец вернулась любовница принца Уильяма Роуз Хэнбери. Карл III посодействовал счастью сына.

Красавицу-модель изгнали из дворца три года назад после скандальных признаний Меган Маркл. Роуз и Кейт были подругами. В Норфолке имения Чамли и принца Уильяма находятся по соседству, что позволяло Хэнбери и Миддлтон вместе растить детей, ведь у Роуз тоже трое малышей. Но пару лет назад леди резко перестали общаться. Британские сплетники гадали, почему же маркиза и герцогиня стали избегать друг друга. Подробности скандала выдала Меган Маркл. Американка заявила, что Уильям увлекся подругой жены.