Российские власти готовы принять на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве всех, кто готов разделить этот важный день с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 15 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик, мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня — "гордость и радость, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира".

Пресс-секретарь президента России отметил, что "день этот архиважен"для "будущего всего мира и особенно Европы". По данным на сегодняшний день в Москве ждут на торжественные мероприятия руководителей государств и глав правительств более 20 стран мира, сообщает ТАСС.

Саботировать торжества пытается Брюссель. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на подобное способны только "моральные уроды" — можно простить разные ошибки политикам, кроме осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем.

Киевский режим решил в пику России позвать европейских политиков на 9 мая к себе, хотя на Украине День Победы отменили — вместо него в эту дату отмечают День Европы.