Собянин: Проект "Лето в Москве" объединит все события сезона

Сергей Собянин в своих соцсетях объявил о проекте "Лето в "Москве", который вновь пройдёт в этом году. Стартует он через полтора месяца. Гостей ждут фестивали, культурные и спортивные мероприятия. В минувшем году летний проект посетили больше 38 миллионов человек.

Лето уже близко, а значит, совсем скоро и "Лето в Москве". Первого июня стартует уникальный проект, который не позволит скучать москвичам и гостям столицы. Все три месяца теплого сезона усидеть дома будет невозможно: в городских парках, скверах и общественных пространствах каждый найдёт событие по душе. Культура и спорт, театр и кино, поражающие воображение цветочные композиции и, конечно, вкусная еда! О планах на "Лето в Москве" сегодня в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уникальный городской проект объединит все события будущего летнего сезона. Среди самых ярких фестивалей: "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", "Москва на волне. Рыбная неделя". Запланирован и целый ряд новых музыкальных, спортивных, молодёжных, патриотических событий. В прошлом году "Лето в Москве" посетили больше 38 миллионов человек", - написал мэр.

Столичные улицы превратятся в цветущие сады с уникальными ландшафтными пространствами, живописными арт-объектами и тематическими зонами. На "Театральном бульваре" выступят три тысячи артистов со всего мира: они представят более 150 постановок. А Гоголевский бульвар превратится в шахматный, здесь все желающие смогут принять участие в сеансах одновременной игры и турнирах. В парках пройдёт фестиваль городских видов спорта: здесь можно будет поиграть в бадминтон, городки, фрисби, настольный теннис, принять участие в групповых тренировках. Инвентарь выдадут бесплатно. А в усадьбах и особняках состоятся литературные чтения, лекции и иммерсивные спектакли.

Среди новых событий: творческий лагерь "Молодёжь Москвы" в кинопарке "Москино". Каждая смена будет посвящена определённому виду творчества: КВН, оригинальному жанру, вокалу, музыке, кино, продюсированию и организации событий. "Лето в Москве" - это новые возможности и для предпринимателей.

"Для столичных предпринимателей — это возможность заявить о себе, провести одно из городских мероприятий на своей площадке или на одном из 200 городских пространств, а также получить поддержку от города в продвижении своего бизнеса. Предприниматели также смогут представить свои товары в 13 арт-павильонах проекта "Сделано в Москве". Для этого нужно всего лишь подать заявку на сайте "Сделано в Москве", - сообщила Наталья Молочкова, представитель Дирекции по организации проекта "Лето в Москве".

Каждый день в каждом районе столицы под открытым небом - концерты, лекции, мастер-классы, благотворительные мероприятия для детей и взрослых. Большинство событий - бесплатные, но на многие потребуется регистрация.