За чистотой в подмосковных дворах начнут следить "умные" камеры

В Подмосковье установили более 60 тысяч камер с внедрённым искусственным интеллектом, который не оставит шанса тем, кто выбрасывает мусор прямо у подъезда. Теперь им без наказания не обойтись: придется платить штраф.

На кадрах камер наблюдения – вечерний выход с мусором. Привычная логика недобросовестного жильца: зачем нести пакеты до бака, когда можно оставить прямо возле подъезда. Однако теперь уйти безнаказанным не удастся: от всевидящего ока системы "Безопасный регион" не скроется ни один нарушитель. По другую сторону камер за чистотой дворов Подмосковья следят специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области.

"В случае, если выявим нарушение, отправляем данные материалы в адрес управляющей компании, управляющая компания уже обращается в полицию, полиция устанавливает личность нарушителя, и направляет материалы в адрес административной комиссии", - сообщил Михаил Каранов, заместитель начальника территориального отдела №3 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

А это уже – сброс крупногабаритного мусора. К нему относят стройматериалы, мебель, оконные рамы: все предметы больше полуметра. На обычные контейнерные площадки выносить их нельзя: для этого почти в каждом дворе обустроены так называемые "лодочки", или бункеры

Избавиться от крупногабаритных отходов можно и через портал Госуслуг: для этого достаточно оставить заявку на портале. Если же мусор всё-таки оставили во дворе и вовремя не утилизировали, ответственность за это несет управляющая организация. И если для обычного жителя штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей, то для компании, обслуживающей дома – больше в разы.

"Мы выставляем штраф управляющей компании 50 тысяч рублей, дальше – это ее мотивирует искать нарушителя по камерам, доступ предоставляем. Находим физлицо, штрафуем физлицо за этот сброс, и УК может в дальнейшем возложить расходы свои по вывозу мусора, когда у нас есть уже установленное лицо, на конкретного жителя", - объясняет заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов

Новый алгоритм уже принес результаты. Только за последнюю неделю нарушителям чистоты в области вынесли порядка 40 постановлений.

"Стало заметно чище, теперь можно привлекать этих людей, потому что есть и чаты домовые, мы общаемся с активистами, и они в этих чатах помогают нам, чтобы жители не выбрасывали мусор возле подъездов", - говорит Александр Лобанов, менеджер по благоустройству управляющей организации Ленинского г.о.

На страже придворовых территорий области – 66 тысяч камер со встроенным искусственным интеллектом. Круглосуточно они следят за тем, чтобы не нарушалось главное экологическое, да и общечеловеческое, правило: не мусорить там, где живёшь.