Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий входит в ваш знак, и весь мир начинает общаться в вашем стиле. Вы в центре внимания до 10 мая – спешите заявить о себе, провести важные разговоры.

Тельцы

Меркурий в Овне может подбросить вам остренькое осознание о себе, о прошлом или каком-то важном моменте. Самое время поработать с психологом!

Близнецы

Меркурий, небесный босс всех Близнецов, несет вам популярность и новые возможности. Вы снова в центре внимания - в соцсетях, в любых коллективах.

Раки

Звезды советуют вам не тормозить и не стесняться, а заявлять о себе громко и очень уверенно. Это хороший день для того, чтобы проявить инициативы.

Львы

Пришло время сделать попытку номер два – в тех делах, которые вы уже начинали ранней весной. Сейчас все получится, ведь вы получили и усвоили все уроки.

Девы

Тема чужих денег, обязательств, долей и наследства может напомнить о себе. Но теперь у вас есть возможность задать прямые вопросы и получить честные ответы.

Весы

У вас появится желание все прояснить в отношениях: хватит намеков, пора называть вещи своими именами. Главное - не воевать, а договариваться!

Скорпионы

У вас впереди активное время: на четыре недели включается режим "все успеть и ничего не забыть". Встраивайтесь в этот ритм, но не забывайте делать перерывы, чтобы не выгореть.

Стрельцы

Творческий запал возвращается: хочется что-то придумать, нарисовать, написать пост, надеть что-то яркое. Не отказывайте себе в этом, живите на всю катушку.

Козероги

Меркурий в Овне не любит затягивать и юлить - скажите то, что давно надо озвучить. Да, у представителей этого знака наступает время откровенных разговоров с семьей.

Водолеи

Жизнь ускоряется: вам придется сделать все то, что откладывалось с самой зимы. Если что-то уже неинтересно, не актуально – найдите в себе смелость отказаться.

Рыбы

Дайте себе слово не делать импульсивные покупки! Иначе до 10 мая вы можете обнаружить, что накупили ненужных вещей и потратили сбережения на ерунду.