Гром — совсем не скуф: обитатели Московского зоопарка встречают весну

Гром, Катюша и все-все-все! Московский зоопарк встречает настоящую весну. Обитатели сейчас активно прогуливаются по вольерам, радуясь солнцу. Правда, цели разные: одним нужно срочно набрать вес, а другим как раз наоборот - сбросить.

С первыми лучами солнца косолапый Гром спешит на прогулку: по-хозяйски обследует вольер, с интересом разглядывает посетителей. Из зимней спячки единственный сегодня в Московском зоопарке бурый медведь вышел ещё в начале марта, но таким бодрым и активным стал лишь с приходом тепла.

"Почему же скуф? Он достаточно прекрасен. Не лыс. Нет, он мужчина в самом расцвете сил. Он начал играть, он начал много времени проводить на вольере, показывать себя посетителям", - со смехом рассказывает Иван Пажетнов, заведующий отделом хищные животные Московского зоопарка.

Поворчав на воришек-ворон и неспешно отобедав, гималайские медведи Аладдин и Бабуля разбредаются отдыхать в теньке. Там, откуда они родом, весна ещё только начинает вступать в свои права, вот и мишки досматривают сны на ходу.

Возле уличного вольера восточноазиатских сородичей косолапых Жуи, Дин-Дин и Катюши не протолкнуться. Хоть зимой китайские мишки и не впадали в спячку, приходу тепла и солнца они явно рады несказанно.

А затейникам енотам-полоскунам пока совсем не до игр! После месяцев сна все свободное время зверьки проводят в поисках лакомств и насекомых. Зоологи же тем временем подумывают над диетой для них. Из-за аномально теплой зимы животным так и не удалось растратить набранные с осени жировые запасы.

"А за эту зиму они похудели незначительно: буквально килограмм-полтора. Соответственно, сейчас будем корректировать им рацион и приводить в летнюю форму", - говорит Филипп Тумасьян, ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка.

Свежая травка, салат и овощи - диетический рацион соблюдают и в семействе степных сурков. Коренной житель московского зоопарка Арчик и его подруга Нагайна круглый день в заботах и делах. Отдохнуть и погреться на солнышке выходят лишь ближе к вечеру.

"Сейчас они после зимы очищают свои норки, выносят весь мусор, который там складировали в течение года", - объясняет Александр Павлов ведущий зоолог Московского зоопарка.

А звезда Московского зоопарка манул Тимофей уже вовсю начал готовится к лету и на зависть многим вступил в активную фазу разжировки.

Секрет быстрого похудения от Тимоши в частых энергичных прогулках и разгрузочных днях дважды в неделю. Благодаря нехитрым упражнениям, с 7-ми осенних он уже похудел до 5 килограммов, и на достигнутом останавливаться не собирается. С приходом тепла любимый кот москвичей также пребывает в хорошем расположении духа и чаще радует посетителей своим появлением.