Новая трамвайная линия свяжет Комсомольскую площадь и станцию "Чистые пруды"

В Москве начали прокладывать трамвайную линию от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. Это участок чуть больше двух километров соединят с действующими линиями.

Особенность этого отрезка в том, что рельсы здесь будут без шпал. Их установят на специальную конструкцию и зальют бетоном. Это позволит снизить шум и вибрации. Кроме того, значительно увеличится и срок службы рельсов.

"Трамвайное движение будет организовано с трамваями на аккумуляторах. В самом начале нашей конструкции мы заложим специальные вкладыши, изолирующие, и трамвай, выходя с Каланчевской площади, сможет повернуть на проспект Сахарова и на бесконтактном ходу доехать до Чистых прудов. Следующее соединение с контактной сетью — на разворотном кольце у Чистых прудов, который мы тоже в скором времени выполним", - рассказал Антон Молодцов, представитель компании подрядчика.

