Кремль уточнит время окончания моратория на удары по энергообъектам

Украина не выполняла и не выполняет мораторий на удары по энергообъектам. Это подтвердил во вторник, 15 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил политик, российские военные ежедневно фиксируют новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нашей энергетической инфраструктуре, хотя с 18 марта вступил в силу мораторий на такие атаки. При этом Россия соблюдает это ограничение.

Песков пообещал, что уточнит у Министерства обороны России точное время окончания действия моратория на удары по энергообъектам. Изначально он устанавливался на 30 дней — это означает, что через три дня он прекратится, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле отмечали, что нужно "обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами" о том, что Украина не соблюдает мораторий, а затем верховный главнокомандующий ВС России и президент Владимир Путин примет решение.

Между тем депутат Государственной думы Михаил Делягин выразил мнение, что как только киевский режим нарушил договоренность не бить по энергетическим объектам, "свет на Украине должен был погаснуть сразу лет на пять".