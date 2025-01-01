Цымбалюк-Романовская объяснила отказ рожать от Джигарханяна и крестить дочь

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Дочь пианистки появилась на свет в одном из столичных роддомов. Третья супруга легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитала не афишировать беременность, но и не скрывалась. Виталина прекрасно себя чувствовала и почти до самого конца выходила в свет и работала.

Меж тем в Сети многие пользователи обсуждают, почему прожившая 17 лет с известным актером пианистка так и не родила от него. Виталина объяснила свой отказ рожать от артиста в новом интервью. Она рассказала, что с утра до вечера и даже ночью была погружена в заботы об Армене Джигарханяне.

"Он заговорил о них довольно поздно, когда был уже серьезно болен, пережил второй инсульт, имел тяжелую форму диабета и инсулинозависимость. С такими показателями даже куда более молодым людям завести детей почти невозможно. Да и когда мне было рожать, если с утра до вечера моя жизнь была посвящена Армену Борисовичу: кормила его, одевала, надевала ортопедические гольфы, сопровождала в театр, ночью несколько раз меняла ему кислородную маску, потому что он сам не умел", - рассказала Виталина.

Кроме того. подчеркнула пианистка, на тот момент они с Арменом Джигарханяном жили в однокомнатной квартире, и у них даже не было условий для рождения ребенка. "Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович", - констатировала пианистка.

Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская совершенно счастлива в новом для себя статусе матери. Маленькая Виктория не приносит ей особых хлопот. Совсем скоро пианистка планирует вернуться к полноценной работе, а брать нянь категорически не желает, считая, что сама справится со всеми заботами. Интересно, что крестить ребенка Виталина отказалась.

"Пусть она вырастет, и сама примет решение, какая религия ей ближе. Так же было и со мной", - сообщила Виталина "Клео".