За время боевых действий на курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих. Такие данные приводит во вторник, 15 апреля, Министерство обороны России.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, за минувшие сутки подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье до 200 украинских военных.

Также ликвидирован танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки HIMARS с заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия и миномет.

Тем временем украинские националисты намеренно ударили по жилым кварталам Курска. Российские военные следователи нашли поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства — ВСУ стремились причинить максимальный урон мирным гражданам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.