Умерла актриса Татьяна Вилькина

Стало известно о смерти актрисы Татьяны Вилькиной. Ей был 51 год. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вилькина скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве, сообщает SHOT.

Отметим, что Татьяна Вилькина - дочь художественного руководителя театрального центра "Вишнёвый сад" Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она была не только актрисой. Татьяна Вилькина писала сценарии и снимала фильмы. Ее авторству принадлежат документальные ленты "Острова" и "Пространство Валерия Рубинчика".

У нее есть брат Антон. Он стал актером театра, кино и дубляжа, проживает в Израиле.