В Турции зафиксированы рекордные заморозки: фермеры несут страшные убытки

В Турции природные катаклизмы грозят обернуться серьезным экономическим ущербом. В стране стоят рекордные морозы. В некоторых регионах температура снизилась до минус 15 градусов. Такого не было 30 лет.

На дорогах скользко, резко упала видимость. Как результат - выросло число автоаварий. Повсюду высокие сугробы. Поля укрыты снежным покрывалом.

Для урожая это катастрофа, признал министр сельского хозяйства. Пострадали виноградники, яблони, оливковые плантации, ореховые рощи, но больше всего - абрикосовые деревья.

Ранее из-за аномального холода Анкара приостановила экспорт лимонов. Без этой меры не получится закрыть даже потребности внутреннего рынка. Россия входит в число главных импортеров турецких цитрусовых.