Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение Устава всемирной организации покрывает то, как киевский режим пренебрегает правами человека. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как напомнила спикер внешнеполитического ведомства, в Уставе ООН "указывается, что принцип территориальной целостности применяется лишь в отношении тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения".

Однако всем очевидно, что нынешний режим в Киеве данному критерию никак не соответствует, поскольку "клика Зеленского систематически и злостно нарушает основные свободы этнических русских и русскоязычных граждан", подчеркнула Захарова.

Тем не менее, генсек не прекращает "покрывать явное пренебрежение киевским режимом уставных принципов самоопределения народов", а также "уважения прав человека", цитирует чиновницу "Российская газета".

Россия регулярно информирует ООН о преступлениях украинских националистах, но реальных действий от всемирной организации так и не добилась. Например, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский привел факты чудовищных преступлений киевского режима в Курской области.

При этом в Совете по правам человека при ООН было решено продлить мандат комиссии по расследованию событий на Украине, хотя почти половина членов — 22 из 47 — не поддержали этого. Москва подчеркивает, что деятельность этой комиссии носит очевидный антироссийский характер.