Школьникам расскажут о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

Стартует новый сезон "Цифрового ликбеза" - всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности, в рамках которого школьникам рассказывают об основных правилах безопасного поведения в Сети.

Из новых видеороликов блогера Антона Корюшкина из подводного города Нижнефорельска ребята узнают, как помочь старшему поколению защититься от кибермошенников, как устроены обеспечивающие информационную безопасность алгоритмы и какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов.

Материалы можно найти здесь.

Кроме того, сообщается, что компания VK в рамках проекта запустит специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite.