Седокову с декольте до пупа сняли с молодым Эйдельштейном

В середине декабря прошлого года буквально на следующий день после дня рождения Анны Седоковой ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой. Эта новость стала шоком для артистки. В состоянии нервного срыва она попала в больницу. Выписавшись оттуда, Анна отправилась за границу, где восстанавливала ментальное здоровье среди родных и близких.

Лишь недавно артистка начала возвращаться к обычной жизни: записывать песни, посещать светские мероприятия. От внимания СМИ не укрылось, что на фоне стресса Седокова сильно изменилась. Однако многочисленные поклонники в Сети утверждают, что метаморфозы пошли на пользу певице. Теперь Анна может не стесняясь демонстрировать аппетитные формы.

Собственно, этим Седокова и занимается. Накануне, 14 апреля, артистка посетила церемонию награждения премии VOICE. Для выхода в свет сексапильная Анна выбрала серебристое декольтированное платье без рукавов, изюминкой которого стал корсет, который, хоть и был зашнурован, явно из последних сил удерживал пышный бюст красотки.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица выложила кадр, на котором запечатлена на сцене с молодым актером Марком Эйдельштейном, прославившемся после съемок в фильме "Анора".