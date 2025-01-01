Белый дом решил лишить госфинансирования радио NPR и телеканал PBS

Сеть радиостанций Национальное общественное радио (NPR) и Службу общественного вещания (PBS) следует лишить государственного финансирования. В Белом доме сочли неуместной трату 1,1 миллиарда долларов на СМИ, которые президент США Дональд Трамп ранее обвинил в предвзятости, пишет газета New York Times.

Трамп еще 27 марта призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования. Как пишет издание, план состоит в том, чтобы потребовать от конгресса отменить федеральное финансирование для Корпорации общественного вещания. Компания CPB оддерживаемтся на средства налогоплательщиков и финансирует государственные медиа по всей территории США.

В то же время, по данным источников, бюджет CPB профинансирован на два года вперед – это было сделано, чтобы "уберечь его от политических маневрирований". И значительная доля запланированных на 2025 год выплат уже переведена подконтрольным корпорации вещателям. Кроме того, как утверждают авторы материала, госфинансирование – это лишь малая часть бюджетов NPR и PBS, они получают доход за счет спонсорства и пожертвований.