Стало известно, кто распускает грязные слухи про молодую жену Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сыграли свадьбу в декабре 2019 года. Молодая помощница артиста стала его пятой женой. С тех пор про девушку ходят самые разные слухи.

Так, на днях появилась информация, что Брухунова готовится стать мамой в третий раз. Якобы Татьяна начала подготовку к беременности: сдает анализы, следит за здоровьем. Сплетники утверждают, что жена Петросяна уже и имена выбрала для следующего наследника, мол, девочку она хочет назвать Беллой, а мальчика — Женей.

Брухунова на своей странице в соцсети эту информацию опровергает. Татьяна не раз рассказывала, кто распускает про нее грязные слухи. По данным жены Петросяна, это всевозможные Telegram-каналы, которые на ее имени пиарятся. К тому же, в Сети появилась целая антифанатская группа. Хейтеры Брухуновой объединились, чтобы сплетничать и выдумывать небылицы.

Отметим, что помощница родила Петросяну двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду. Обе беременности Татьяна скрывала не только от общественности, но и от друзей. Если о первом ребенке Брухуновой журналисты догадались по ее изменившейся фигуре, то о дочери никто не знал, пока сама новоиспеченная мамочка не объявила о радостном событии.