Радоница: запреты, традиции, народные приметы

Поминовение усопших — важная часть жизни православных христиан. Но на Пасху и всю Светлую Седмицу в храмах отменяют заупокойные панихиды и гласное поминовение, ведь это время радости о Воскресении Христовом. Чтобы разделить эту радость с усопшими, православная церковь установила особый день поминовения – Радоницу.

Лингвист Макс Фасмер отмечал, что само слово "Радоница" говорит о радости. В некоторых источниках это слово пишут иначе — "Родоница", привязывая его к слову "род", который обозначает семью и старших предков. Наконец, третья версия происхождения этого слова отсылает нас к языческим временам, когда, предположительно, радоницами называли хранительниц душ умерших.

Радоница приходится на вторник Фоминой недели — это второй день второй недели после празднования Пасхи. В 2025 году он выпадает на 29 апреля.

Поскольку это будний день, бытует мнение, что работать на Радоницу запрещено. Действительно, предпочтительно отложить в этот день мирские заботы и сходить в церковь, а затем съездить на кладбище. Однако если такой возможности объективно нет, не нужно считать работу страшным грехом. Гораздо хуже, если человек под предлогом Радоницы отлынивает от дел из лени и проводит этот день в праздности, забыв о достойном поминовении усопших.

Православные с утра посещают храм, причащаются и молятся об усопших на панихиде. Затем отправляются на могилы своих родных и близких, чтобы поделиться радостной вестью о Воскресении Христовом. На кладбище молятся, читают Пасхальный канон и стихиры Пасхи.

Привести могилу в порядок лучше заблаговременно (но не в Пасху и Светлую седмицу). Однако у работающих людей нечасто есть возможность выбраться на кладбище, да и погодные условия обычно не дают полноценно прибраться на могиле заранее. Поэтому не возбраняется сделать это в Радоницу.

А вот приносить с собой на могилы еду и алкоголь, устраивая пикники, нельзя — это противоречит христианской догматике. Кандидат исторических наук Юрий Рубан указывает, что подобный обычай восходит к языческим тризнам на могильных холмах. Тогда считалось, что если мы, живые, пируем и веселимся, значит, и покойнику "там" хорошо. Однако душе земные блага ни к чему.

Оставлять продукты на могилах, поливать землю водкой, закапывать у могилы кутью или освященные к Пасхе яйца и куличи — это суеверия, которые никак не помогут душам покойных близких. Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин подчеркнул, что усопшие не нуждаются в еде физической, им нужна пища духовная, а это молитва.

Угощение лучше отдать нуждающимся, попросив при этом помянуть покойных. Творить добрые дела нужно всегда, а на Радоницу это обычно делают от имени усопших, ведь сами они уже лишены возможности помогать другим.

По возвращении домой можно устроить поминальную трапезу. Традиционное блюдо для стола на Радоницу — кутья (сочиво). Его готовят из целых зерен пшеницы, ячменя или риса. Вареные зерна сдабривают медом и сухофруктами. Также поминальным блюдом считаются блины. Хорошо поставить на стол и любимое блюдо поминаемого.

Однако гораздо важнее еды атмосфера за столом: теплые воспоминания и добрые слова об умершем, которыми делятся любящие его люди. Нельзя ругаться и ссориться, злоупотреблять алкоголем.

Связаны с Радоницей и некоторые народные приметы. Издавна люди подметили, что нередко погода в этот день намекает, каким будет лето и осень. Если ночью приморозило — не жди богатого урожая, багровое небо поутру принесет дождь и ветер, а появление грачей сулит солнечное теплое лето.