США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по ВСУ в Сумах

Белый дом отказался подписывать заявление "Большой семерки" (G7) с осуждением российского удара по украинским националистам в Сумах. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, Вашингтон твердо настроен на дальнейшие переговоры с Москвой, а подписание антироссийского заявления "Большой семерки" может им навредить.

Администрация Трампа, как сообщает агентство, заявила, что не будет подписывать документ, так как "работает над сохранением пространства для переговоров" с Россией.

Еще в феврале источники рассказали, что американские власти выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в официальном заявлении "Группы семи" (G7). Вашингтон стал называть СВО не "российской агрессией", а конфликтом на Украине, хотя в Европе недовольны сменой риторики Вашингтона.

Российский лидер Владимир Путин высмеял "Большую семерку", поинтересовавшись, почему, собственно, она большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого". Для сравнения президент напомнил данные по ВВП стран БРИКС и G7.