Подробности развода принца Уильяма и Миддлтон: с кем останутся дети и где будет жить Кейт

Принц Уильям нанял адвокатов, которые защищали его мать Леди Ди во время развода с Карлом III (на тот момент принцем Чарльзом). Поговаривают, что наследник престола решился разорвать отношения с женой. Британские журналисты уже даже выяснили, с кем останутся дети пары и где будет жить Кейт Миддлтон.

Как пишет Daily Express, брак принца и принцессы Уэльских дал трещину несколько лет назад, когда Уильям закрутил роман с соседкой по загородной резиденции в Норфолке Роуз Хэнбери. Но тогда Елизавета II радикально решила проблему, отлучив любовницу внука от дворца.

После смерти королевы Карл III вернул Роуз во дворец, дав ее мужу высокую должность. Кейт с этим почти смирилась, сосредоточившись на детях. Потом у нее выявили онкологическое заболевание и принцесса вовсе старалась заниматься своим здоровьем, а не разборками с зазнобой мужа.

Королевский автор британского Cosmopolitan утверждает, что сейчас Миддлтон и Уильям обсуждают детали развода. Для Кейт важно сохранить полный титул Ее королевское высочество принцесса Уэльская. Учитывая, что во дворце Миддлтон обожают, и сам Карл III к ней очень хорошо относится, проблемой этот вопрос стать не должен.

Куда сложнее дело обстоит с детьми. Кэтрин очень заботливая мать - она даже сама отвозит наследников в школу, для нее разлука с дочкой и сыновьями будет невыносима. Но, по старой традиции королевской семьи Британии, наследников должны отправить в закрытые учебные заведения. Журналисты считают, что до подросткового возраста Джордж, Шарлотта и Луи останутся жить в Виндзоре, поближе к маме, а когда подрастут, то отправятся в школу-интернат.

Что касается места проживания Миддлтон после развода, то и тут она может повторить за Дианой, сохранив за собой апартаменты в Кенсингтонском дворце. Но даже и без них Кейт не будет мотаться по съемным квартирам, так как происходит из очень богатой семьи.

"Уильям кажется очень благородным человеком, который не оставит бывшую жену без своего угла во дворце и без алиментов. Так что вряд ли нас ожидает еще одна война Уэльских, как это было в 90-е", — пишет Daily Express.