В России начали официально трудоустраивать котов

Тренд на официальное трудоустройство котов в России зафиксировали в Министерстве труда Саратовской области. В ведомстве сообщили, что кошки становятся полноценными сотрудниками — со своими обязанностями, рабочим местом и даже страницами в соцсетях.

Саратовский Минтруд напомнил о коте Ахилле, который следит за тем, чтобы в Эрмитаже не шалили грызуны. Кот Мостик наблюдал за строительством Крымского моста, а затем трудоустроился в РИА Новости Крым, на должность редактора. А Борис работает менеджером по продажам в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ.

В Пермской строительной компании трудился кот Барсик: он ездил по квартирам, чтобы, по поверьям, принести хозяевам счастье. Численность популяции крыс в Выборгском музее-заповеднике на протяжении 13 лет контролировал Филимон, он был оформлен как старший мяучный сотрудник.